Первые зараженные появились в декабре: ВОЗ призвала страны проверить декабрьские анализы пациентов с пневмонией

Накануне пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил на брифинге в ООН в Женеве, что такой случай, как сейчас выясняется, был зафиксирован во Франции в декабре. «Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи», - сказал он.

Линдмейер подчеркнул, что если отмеченный французскими специалистами факт подтвердится в других странах Европы, то можно будет лучше понять масштаб и траекторию распространения вируса, а также установить его происхождение.

Как сообщает Международное французское радио RFI, 3 мая французский врач, заведующий двумя отделениями реанимации парижского региона Ив Коэн рассказал в интервью телеканалу BFMTV, что в его больнице была проведена проверка анализов, взятых еще до начала эпидемии у пациентов с симптомами гриппа.

Пробы пациента с пневмонией, госпитализированного в период с 27 по 29 декабря, оказались covid-положительными. Этот пациент не посещал страны, откуда, как принято считать, началась вспышка эпидемии. Более того, до того как заболеть, он почти 5 месяцев не покидал Францию. При этом пока невозможно сказать, является ли этот пациент «нулевым» во Франции.

Ранее самыми первыми заразившимися во Франции считались двое пациентов, посещавших китайскую провинцию Хубэй. Коэн призвал коллег-вирусологов также проверить на COVID-19 декабрьские и январские тесты.

Первые же случаи заражения, о которых власти Китая сообщили ВОЗ, относились к 31 декабря. Поэтому врачи полагали, что коронавирусная инфекция попала в Европу лишь в январе 2020 года.

Однако эпидемия в Китае началась гораздо раньше, утверждает разведка США. По ее данным, уже в ноябре китайские власти ввели ограничения на передвижения граждан в Ухане, начали проводить массовые закупки медицинских товаров (масок, хирургических халатов, перчаток) и сокращать их экспорт.