ФОТО ⟩ В волости Раэ ждет покупателей милый бокс парного дома

Этот объект недвижимости с очень хорошей планировкой и симпатичным дизайном интерьеров находится всего в семи километрах от Таллинна.

Парный дом в Ууэсалу. ФОТО: KV.EE

Построенный в 2017 году дом относится к типу элементных домов. Оба бокса практически изолированы друг от друга, каркас из монолитного бетона покрыт деревом.

Парный дом в Ууэсалу. ФОТО: KV.EE

На первом этаже находится прихожая, открытая кухня-гостиная, баня и туалет. На втором этаже - три спальни, туалет и ванная. Имеется также терраса, а по поводу пользования земельным участком заключено соглашение о пользовании.

Парный дом в Ууэсалу. ФОТО: KV.EE

В доме свое газовое отопление: котел расположен в специальном помещении. Вместо привычных радиаторов во всем доме установлен водяной подогрев пола. Имеется и вентиляция с рекуперацией тепла, что также уменьшает расходы на отопление.