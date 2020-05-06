Страны Балтии открывают свои внутренние границы

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил в своем Twitter, что страны Балтии откроют свои внутренние границы 15 мая, передает Русский TVNET.
В ходе видеоконференции премьеры Латвии, Литвы и Эстонии договорились, что с 15 мая жители трех балтийских республик смогут без каких-либо препятствий пересекать границы. Однако, если кто-то решит поехать в гости к соседям, по возвращению предстоит провести 14 дней в самоизоляции.
Šodien video konferencē ar @ratasjuri un @Skvernelis_S vienojāmies par iekšējo robežu atvēršanu no 15. maija un brīvu Baltijas valstu iedzīvotāju kustību. Iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk jāievēro 14 dienu pašizolācija.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020
Стоит отметить, что, возможно, 13 мая, Латвия восстановит международное воздушное и морское сообщение. Соответствующее решение примет правительство Латвии.