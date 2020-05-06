Ср, 6.05.2020
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Страны Балтии открывают свои внутренние границы

Граница. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил в своем Twitter, что страны Балтии откроют свои внутренние границы 15 мая, передает Русский TVNET.

В ходе видеоконференции премьеры Латвии, Литвы и Эстонии договорились, что с 15 мая жители трех балтийских республик смогут без каких-либо препятствий пересекать границы. Однако, если кто-то решит поехать в гости к соседям, по возвращению предстоит провести 14 дней в самоизоляции. 

Стоит отметить, что, возможно, 13 мая, Латвия восстановит международное воздушное и морское сообщение. Соответствующее решение примет правительство Латвии.

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