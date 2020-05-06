Страны Балтии открывают свои внутренние границы

В ходе видеоконференции премьеры Латвии, Литвы и Эстонии договорились, что с 15 мая жители трех балтийских республик смогут без каких-либо препятствий пересекать границы. Однако, если кто-то решит поехать в гости к соседям, по возвращению предстоит провести 14 дней в самоизоляции.