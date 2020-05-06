Наплевал на правила: житель Эстонии с коронавирусом пошел на работу и запустил цепочку заражений

По словам заведующей отделом Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик, 6 апреля одна работница эстонского предприятия получила сообщение, что у нее диагностирован коронавирус. Но зараженная все-таки решила пойти на работу, а уже 7 апреля вирус был обнаружен у руководителя того же предприятия.

9 апреля заболели еще три сотрудника компании и в том же коллективе зараженные прибавились также 11, 12 и 13 апреля.

У первой работницы с коронавирусом дома заболел также муж и ее 86-летняя мать, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. «У одного коллеги зараженной работницы 15 апреля заразилась супруга и ребенок, также у еще трех коллег спутники жизни заболели 13 и 17 апреля», - сказал Эпик, добавив, что 13 апреля заразилась и супруга руководителя предприятия.

В тот же день заразился и руководитель работающего в том же здании другого предприятия, у жены которого обнаружили вирус 21 апреля.

Итого заболели 17 человек, плюс очень много контактов, которые были отправлены на карантин.