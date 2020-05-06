Поэтапное смягчение ограничений: вот как Таллинн будет выходить из чрезвычайного положения

Таллиннская горуправа одобрила сегодня программу выхода из чрезвычайной ситуации, исходя из которой смягчение действующих ограничений начнется 11 мая с разрешения мероприятий на свежем воздухе. 18 мая ослабление режима коснется деятельности и услуг, предполагающих наличие непосредственного контакта между людьми, а с начала июня город возобновит деятельность, направленную на пожилых.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город продолжит придерживаться консервативного подхода в предотвращении распространения коронавируса.
«К сожалению, в Таллинне по-прежнему регистрируют новые случаи инфицирования. Поскольку здесь самая высокая плотность населения, если произойдет вспышка заражения, она может быстро распространиться не только в столице, но и по другим местным самоуправлениям. Поэтому смягчать ограничения будем поэтапно, исходя как из рекомендованных Департаментом здравоохранения критериев, так и мер, введенных правительством Эстонской Республики. Поэтапное смягчение ограничений даст нам возможность следить за ситуацией и, в случае необходимости, менять программу действий», - отметил Михаил Кылварт.
С понедельника, 11 мая, будут открываться таллиннские тренажерные площадки, расположенные на открытом воздухе, стадионы, детские площадки и площадки для выгула собак, а также уличные скейтпарки. Детские и спортивные площадки предварительно будут вымыты, после чего постепенно будут открываться для посетителей.
«Пользоваться можно будет только теми площадками, с которых удалены заградительные ленты и сняты ограждения. В этом случае горожане могут быть уверены, что эти площадки прошли дополнительную очистку», - подчеркнул мэр.
С той же даты откроются уличные городские стадионы спортивных баз и спортивные площадки для групповых тренировок в количестве не более десяти человек. Там должна быть обеспечена доступность дезинфицирующих средств, очистка поверхностей и индивидуальные средства защиты для работников.
Также в бесконтактном режиме откроются гребная база и уличная территория Ботанического сада. У школ есть возможность с понедельника открыть стадионы в случае, если школьная администрация готова обеспечить соблюдение правила 2+2 и необходимую дезинфекцию.
Также с понедельника есть возможность обеспечить бесконтактный возврат книг, выданных на дом в Таллиннской центральной библиотеке. Таллиннский центр душевного здоровья в рамках оказания услуги специального социального обеспечения начинает с 11 мая контактно предлагать реабилитационные услуги, также соблюдая требования безопасности и используя индивидуальные средства защиты.
На втором этапе, то есть с 18 мая, откроются филиалы Центральной библиотеки и музеи, городской архив и Департамент записи актов гражданского состояния. На открытые площадки зоопарка можно будет попасть с 19 мая, внутренние помещения откроются для посетителей с 1 июня.
В таллиннских школах и школах по интересам дистанционное обучение сохранится до конца учебного года, но начиная с 18 мая есть возможность начать контактное обучение в режиме «один на один» или небольших группах до пяти человек. Школы по интересам, которые с 18 мая начнут контактные уроки в режиме «один на один» или до пяти человек в группе, начнут выставлять счета за услуги. Те школы по интересам, где дистанционное обучение сохранится и после 18 мая, счета за него выставлять не будут. Также до 3 июня школы продолжат распределять продуктовые пакеты.
В работе молодежных центров действуют те же требования соблюдения безопасности, что и в школах и школах по интересам - на внешних площадках нужно обеспечить соблюдение требования 2+2, дезинфекцию и средства индивидуальной защиты для работников, но работа в помещениях разрешена только в режиме «один на один».
Таллиннский семейный центр начнет проводить психологические консультации для семей, экстренно нуждающихся в контактной консультации. Также при обоснованной необходимости и критических случаях центр будет организовывать встречи детей и живущих в разводе родителей, а также предлагать на основе тех же принципов семейное примирение.
С 18 мая отпевания снова возможно проводить в часовнях кладбищ Пярнамяэ, Лийва, Сиселинна, Рахумяэ и Метсакальмисту, но количество участников прощальной церемонии не должно превышать десять человек.
На третьем этапе, то есть с 1 июня, город откроет дневные центры для пожилых и социальные центры, но порядок их деятельности будет уточнен в течение мая. Можно будет посещать внутренние помещения зоопарка, откроются городские пляжи и возобновится паромное сообщение с островом Аэгна.
«Что касается открытия спортхоллов, спортзалов, бассейнов, бань и культурных центров, то по этим вопросам мы ждем решения правительства», - сообщил мэр Таллинна и добавил, что в случае проведения культурных мероприятий, детских лагерей и дружины школьников город ждет решения правительства ЭР по условиям максимальному количеству участников крупных мероприятий и условиям их проведения.
Мэр подчеркнул, что при введении всех мер по выходу из режима чрезвычайной ситуации очень важно помнить, что по-прежнему действует правило 2+2, работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а клиенты – средствами дезинфекции.
Подытоживая, Михаил Кылварт отметил, что несмотря на смягчение условий, нужно быть готовыми ко второй волне вспышки коронавирусной инфекции.
«То, что происходит в мире, показывает, с одной стороны, что мы можем говорить о смягчении режима чрезвычайной ситуации, но с другой стороны, должны говорить о подготовке ко второй волне, - отметил мэр. – Это может показаться пессимистичным подходом, но лучше быть готовым и радоваться тому, что ничего не произошло, чем оказаться в ситуации, когда началась вторая волна, а мы не готовы».