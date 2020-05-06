Поэтапное смягчение ограничений: вот как Таллинн будет выходить из чрезвычайного положения

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город продолжит придерживаться консервативного подхода в предотвращении распространения коронавируса.

«К сожалению, в Таллинне по-прежнему регистрируют новые случаи инфицирования. Поскольку здесь самая высокая плотность населения, если произойдет вспышка заражения, она может быстро распространиться не только в столице, но и по другим местным самоуправлениям. Поэтому смягчать ограничения будем поэтапно, исходя как из рекомендованных Департаментом здравоохранения критериев, так и мер, введенных правительством Эстонской Республики. Поэтапное смягчение ограничений даст нам возможность следить за ситуацией и, в случае необходимости, менять программу действий», - отметил Михаил Кылварт.

С понедельника, 11 мая, будут открываться таллиннские тренажерные площадки, расположенные на открытом воздухе, стадионы, детские площадки и площадки для выгула собак, а также уличные скейтпарки. Детские и спортивные площадки предварительно будут вымыты, после чего постепенно будут открываться для посетителей.

«Пользоваться можно будет только теми площадками, с которых удалены заградительные ленты и сняты ограждения. В этом случае горожане могут быть уверены, что эти площадки прошли дополнительную очистку», - подчеркнул мэр.

С той же даты откроются уличные городские стадионы спортивных баз и спортивные площадки для групповых тренировок в количестве не более десяти человек. Там должна быть обеспечена доступность дезинфицирующих средств, очистка поверхностей и индивидуальные средства защиты для работников.

Также в бесконтактном режиме откроются гребная база и уличная территория Ботанического сада. У школ есть возможность с понедельника открыть стадионы в случае, если школьная администрация готова обеспечить соблюдение правила 2+2 и необходимую дезинфекцию.

Также с понедельника есть возможность обеспечить бесконтактный возврат книг, выданных на дом в Таллиннской центральной библиотеке. Таллиннский центр душевного здоровья в рамках оказания услуги специального социального обеспечения начинает с 11 мая контактно предлагать реабилитационные услуги, также соблюдая требования безопасности и используя индивидуальные средства защиты.

На втором этапе, то есть с 18 мая, откроются филиалы Центральной библиотеки и музеи, городской архив и Департамент записи актов гражданского состояния. На открытые площадки зоопарка можно будет попасть с 19 мая, внутренние помещения откроются для посетителей с 1 июня.

В таллиннских школах и школах по интересам дистанционное обучение сохранится до конца учебного года, но начиная с 18 мая есть возможность начать контактное обучение в режиме «один на один» или небольших группах до пяти человек. Школы по интересам, которые с 18 мая начнут контактные уроки в режиме «один на один» или до пяти человек в группе, начнут выставлять счета за услуги. Те школы по интересам, где дистанционное обучение сохранится и после 18 мая, счета за него выставлять не будут. Также до 3 июня школы продолжат распределять продуктовые пакеты.