ФИФА в мае ожидает получить доказательства применения допинга футболистами РФ

Международная федерация футбола (ФИФА) до конца мая рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) полный пакет данных из Московской антидопинговой лаборатории, которые могут свидетельствовать о применении запрещенных препаратов российскими игроками, и незамедлительно откроет дисциплинарные дела. Об этом сообщает американский телеканал Fox Sports со ссылкой на АР.
"ФИФА приняла участие в разъяснительном вебинаре WADA 30 апреля и была проинформирована о том, что к концу мая получит полный пакет данных, после чего подготовит потенциальные дисциплинарные дела. ФИФА тесно сотрудничает с WADA, чтобы завершить расследование как можно скорее", - цитирует телеканал заявление ФИФА.
На прошлой неделе WADA посредством видеоконференции проинформировало профильные спортивные федерации, включая ФИФА, о новых доказательствах применения допинга в РФ. Сообщалось, что агентство ведет расследование в отношении 298 спортсменов из России в 28 видах спорта. Пока не уточняется, сколько из них касаются футболистов.
Новые данные были получены из базы Московской антидопинговой лаборатории, переданной WADA в рамках договора о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). После передачи выяснилось, что российская сторона передала не аутентичную базу, над которой проводились манипуляции с целью скрыть ряд допинговых случаев. Это обстоятельство может вызвать новую волну дисциплинарных санкций в отношении спортсменов РФ.
The Russian doping scandal continues ...— Rob Harris (@RobHarris) May 5, 2020
FIFA is expecting to get evidence from Moscow laboratory data this month that could expose doping by footballers in Russia.https://t.co/YQ7Kih1ZKw
Российские власти отрицают какое-либо участие государства в этих манипуляциях и возлагают ответственность за манипуляции на бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.