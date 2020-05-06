ФИФА в мае ожидает получить доказательства применения допинга футболистами РФ

"ФИФА приняла участие в разъяснительном вебинаре WADA 30 апреля и была проинформирована о том, что к концу мая получит полный пакет данных, после чего подготовит потенциальные дисциплинарные дела. ФИФА тесно сотрудничает с WADA, чтобы завершить расследование как можно скорее", - цитирует телеканал заявление ФИФА.

На прошлой неделе WADA посредством видеоконференции проинформировало профильные спортивные федерации, включая ФИФА, о новых доказательствах применения допинга в РФ. Сообщалось, что агентство ведет расследование в отношении 298 спортсменов из России в 28 видах спорта. Пока не уточняется, сколько из них касаются футболистов.

Новые данные были получены из базы Московской антидопинговой лаборатории, переданной WADA в рамках договора о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). После передачи выяснилось, что российская сторона передала не аутентичную базу, над которой проводились манипуляции с целью скрыть ряд допинговых случаев. Это обстоятельство может вызвать новую волну дисциплинарных санкций в отношении спортсменов РФ.

The Russian doping scandal continues ...



FIFA is expecting to get evidence from Moscow laboratory data this month that could expose doping by footballers in Russia.https://t.co/YQ7Kih1ZKw — Rob Harris (@RobHarris) May 5, 2020