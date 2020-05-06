Ср, 6.05.2020
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ФИФА в мае ожидает получить доказательства применения допинга футболистами РФ

Допинговая лаборатория WADA.

ФОТО: TONY KARUMBA/AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) до конца мая рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) полный пакет данных из Московской антидопинговой лаборатории, которые могут свидетельствовать о применении запрещенных препаратов российскими игроками, и незамедлительно откроет дисциплинарные дела. Об этом сообщает американский телеканал Fox Sports со ссылкой на АР.

"ФИФА приняла участие в разъяснительном вебинаре WADA 30 апреля и была проинформирована о том, что к концу мая получит полный пакет данных, после чего подготовит потенциальные дисциплинарные дела. ФИФА тесно сотрудничает с WADA, чтобы завершить расследование как можно скорее", - цитирует телеканал заявление ФИФА.

На прошлой неделе WADA посредством видеоконференции проинформировало профильные спортивные федерации, включая ФИФА, о новых доказательствах применения допинга в РФ. Сообщалось, что агентство ведет расследование в отношении 298 спортсменов из России в 28 видах спорта. Пока не уточняется, сколько из них касаются футболистов.

Новые данные были получены из базы Московской антидопинговой лаборатории, переданной WADA в рамках договора о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). После передачи выяснилось, что российская сторона передала не аутентичную базу, над которой проводились манипуляции с целью скрыть ряд допинговых случаев. Это обстоятельство может вызвать новую волну дисциплинарных санкций в отношении спортсменов РФ.

Российские власти отрицают какое-либо участие государства в этих манипуляциях и возлагают ответственность за манипуляции на бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

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