Финские строительные фирмы: тысячи эстонцев отправятся домой

По сообщению Союза строительных фирм Финляндии Rakennusteollisuus RT, работодатель должен вмешаться, если прибывший из Эстонии работник не придерживается правил карантина.

Правительство Финляндии ослабило коронавирусные ограничения и с 14 мая работникам из Эстонии разрешено перемещаться между двумя странами. Согласно решению правительства, при возвращении в Финляндию работники должны провести 14 дней в самостоятельном карантине. В течение двух недель они могут перемещаться только между домом и работой, пишет Kauppalehti.

«Все ненужные социальные контакты следует исключить настолько, насколько это возможно, но ходить на работу можно», - заявил представитель Rakennusteollisuus RT Пааво Маттила.

По его словам, во время карантина разрешается также посещать аптеку и магазин. «Дело в том, что тоска по дому велика и люди поедут домой, если будет возможность вернуться обратно. Как я понял, на следующей неделе домой отправятся тысячи эстонцев, которые потом к нам вернутся», - сказал Маттила.

Он добавил, что работодатель должен следить за соблюдением правил карантина. Для этого будут разработаны инструкции, но ответственность ложится на работодателей.

«Даже если общество становится более открытым, нельзя допускать дополнительного риска на строительных объектах. Мы создадим очень четкие инструкции, продумаем способы вмешательства», - отметил Маттила.