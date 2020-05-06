Четвертый день подряд в России прибавляется больше 10 000 заболевших коронавирусом

За последние сутки выявлено 10 559 заболевших в 82 регионах, из них 4314 (40,9%) - без клинических проявлений болезни, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба. Также за сутки скончались 86 человек.

Всего в стране выявлено 165 929 заболевших в 85 регионах, за весь период скончались 1537 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек (1462 выписано за сутки).

Россия пока остается на седьмом месте в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, но вплотную приближается к Германии, где, по данным статистического портала Worldometers, отмечено 167 007 заболевших. Такими темпами РФ может обогнать не только ФРГ, но и Францию, где подтверждено 170 551 случаев заражения, и выйти на пятое место.