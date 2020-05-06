Фото: смотрите, как выглядят первые в Таллинне рестораны Burger King

Открытия ресторанов Burger King уже давно ждут в Эстонии, но чрезвычайная ситуация, которая возникла во всем мире в связи с коронавирусом, внесла некоторые коррективы в первоначальные планы.
Но как сообщает официальный представитель сети ресторанов в Эстонии, первые заведения Burger King в Таллинне уже наводят последний лоск.
Пока точная дата открытия не известна, но ее обещают объявить в ближайшее время.
А пока можно посмотреть, как будут выглядеть новые рестораны на Балтийском вокзале и в торговом центре Rocca al Mare.