Департамент здоровья: в Таллинне только один день не было ни одного нового инфицированного

По ее словам, в принципе она настроена осторожно оптимистически, но все же есть и негативные моменты.

«За все время с момента введения чрезвычайного положения в Таллинне был только один день, когда в столице не оказалось ни одного нового инфицированного. Это значит, что цепочка случаев инфицирования в Таллинне пока не взята под достаточный контроль. За последние дни новых инфицированных в Таллинне стало больше, целых восемь случаев», - отметила Эпик.

По ее словам, это значит, что по меньшей мере еще столько же людей из окружения инфицированных следует взять под контроль.

«Вместе с тем, за последние недели в Таллинне почти на половину сократилось общее количество как инфицированных, так и близко контактировавших с ними людей. Если неделю назад общее их число составляло более 300 человек, то за неделю нам удалось сократить их численность до 67 заболевших и 85 контактировавших с ними», - пояснила Эпик.