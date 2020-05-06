К зоне свободного передвижения стран Балтии могли бы присоединиться Польша и Финляндия

В среду премьеры стран Балтии договорились, что поскольку распространение коронавируса замедляется, ограничения для граждан друг друга они снимут с 15 мая.

Литовский премьер Саулюс Сквернялис чуть ранее упомянул, что к пространству свободного передвижения людей в будущем могла при присоединиться и Польша, а Эстония думает и о возможном присоединении к нему и Финляндии.

В эксклюзивном интервью BNS президент Латвии сказал, что поддерживает такое предложение, однако подчеркнул, что при принятии решений следует учитывать эпидемиологическую ситуацию.

«Рано утром наш премьер провел конференцию с премьер-министрами Литвы и Эстонии по этому вопросу. Цель - создание единой Балтийской зоны, в которой было бы разрешено передвижение людей и (транспортировка) продуктов питания, потому что в трех наших странах пандемия распространилась в меньшей степени по сравнению с другими частями Европы. Таким образом, это первая зона в Европе, где мы можем открыть границы», - сказал Левитс.

«Вчера премьер Литвы Сквернялис также сказал, что, вероятно, Польшу тоже можно было бы пригласить присоединиться, потому что ситуация в Польше похожа на ситуацию в странах Балтии - она менее опасна, чем в западной части Европы. Эстония, в свою очередь, думает, что, возможно, в будущем можно было бы также пригласить Финляндию, потому что ситуация в Финляндии тоже лучше», - сказал он.