Из-за кризиса в только что опубликованную программу развития Силламяэ придется вносить коррективы

Город людей среднего возраста, но мотор развития

В Силламяэ сейчас живет 12,5 тысяч человек, 95% из них - русскоязычные. Население сокращается примерно на 240-380 человек каждый год. Силламяэ в программе характеризуется как город людей среднего возраста. Жителей в возрасте 45-64 лет здесь заметно больше, чем в среднем по Эстонии.

При этом безработица в Силламяэ в последние годы была меньше, а средняя зарплата выше, чем в других городах Северо-Востока, поэтому в программе развития город позиционируется как морские ворота и мотор развития.

Программа развития содержит конкретные суммы, которые в городских бюджетах 2020-2024 годов планируется потратить на различные проекты развития города. Так, 3,9 млн евро до 2024 года планируется выделить на проекты развития предпринимательства, улучшения инфраструктуры и жилищного фонда, чтобы привлекать молодых специалистов.

5,3 млн евро запланировано на сохранение исторического облика города и развитие прибрежной зоны. 4,1 млн евро должно уйти на ремонт дорог и уличного освещения. 2,26 млн евро планируется потратить на экологические проекты и улучшение энергоэффективности зданий. Почти 9 млн городские власти планирует потратить на проекты в сфере образования.

Также конкретные суммы запланированы на молодежную работу и кружки по интересам (более 1 млн), развитие культурной жизни (более 1 млн), создание спортивной инфраструктуры (433 тыс.), улучшение социальных услуг (200 тыс. евро)

Будут ли эти деньги в реальности?

Коронавирус и вызванный им кризис в документе не упоминаются. Среди прочего, в программе сказано, что власти планируют “добиться готовности предоставлять социальные пособия гражданам в условиях кризисной ситуации” - то, что на самом деле уже пришлось сделать. Также в планах - составить анализ рисков и проводить учения, чтобы подготовиться к возможным ЧП.

Дело в том, что программа развития готовилась до кризиса, вызванного распространением коронавируса и различными ограничительными мерами. Еще в марте безработица в Ида-Вирумаа начала стремительно расти, а значит, налоговые поступления местных самоуправлений будут уменьшаться. Не является ли программа устаревшей еще до официального принятия депутатами горсобрания?

По словам мэра Силламяэ Тыниса Калберга, принять документ планируется только в конце августа.

“В течение этого времени, я думаю, прогнозы будут уточняться, и все цифры тоже. Но закон всё равно предусматривает проведение этих процедур - выставление на обсуждение. Как закон говорит, так мы и делаем. Но, конечно, уточнения в документе будут”.

В целом, понятно, что городской бюджет Силламяэ потеряет часть доходов, говорит мэр. Но нужно будет учесть и антикризисную поддержку от государства.

Программа развития уточняется каждый год, и программа 2020-2024 в ее нынешнем виде, до кризисных поправок, является развитием прошлогодней.