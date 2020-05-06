Юри Ратас: Март Хельме не хочет менять коалиционные договоренности по Rail Balticа

По словам Ратаса, ни для кого не секрет, что весной прошлого года при формировании коалиции EKRE высказывалась против проекта Rail Balticа. «Это ведь всем известно», - отметил Ратас, добавив, что коалиционные переговоры — это всегда компромисс и консенсус по поводу проекта Rail Balticа между партнерами по коалиции был тогда же достигнут.

Ратас напомнил, что никого нельзя упрекнуть за то, что он отстаивает свои принципы. «Любая партия отстаивает интересы своих избирателей, это естественно», - сказал он.

Юри Ратас заверил, что сам он является убежденным сторонником проекта Rail Balticа. «Я считаю, что этот проект нужен Эстонии, в том числе, и с точки зрения безопасности», - отметил Ратас, добавив, что благодаря этой магистрали жители Эстонии будут быстрее передвигаться, а сам процесс крупного строительства принесет экономике Эстонии только пользу.

По словам Ратаса, во вторник он прямо спросил у Марта Хельме, желает ли он внести изменения в коалиционное соглашение по вопросу о Rail Balticа. При этом Ратас напомнил, что, как гласит коалиционное соглашение, вклад Эстонии в общее финансирование проекта не должен превышать 19 процентов.

«Хельме ответил, что он изменять коалиционное соглашение не хочет, следовательно, правительство работает дальше над тем, чтобы продолжить строительство Rail Balticа», - подчеркнул Ратас.