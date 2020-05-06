Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 1541 тест на вирус COVID-19, из которых два, то есть 0,1% показали положительный результат. В Эстонии в общей сложности сделано 58 955 тестов, из них 1713, т.е. 2,9 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Департамент здоровья в среду привел пример инцидента в Эстонии, когда человек с диагнозом коронавирус все-таки решил пойти на работу и стал причиной целой цепочки заражений.

Таллиннская горуправа одобрила сегодня программу выхода из чрезвычайной ситуации, исходя из которой смягчение действующих ограничений начнется 11 мая с разрешения мероприятий на свежем воздухе.

В феврале этого года в Эстонию импортировали бензина 95 марки в четыре раза больше, чем в январе, и в три раза больше, чем в среднем за месяц в прошлом году. В этом, по крайней мере, частично может крыться ответ на вопрос, почему в то время как цена на нефть ушла в свободное падение, наши заправочные фирмы так противоречивы по отношению к розничной цене на автомобильное топливо.

Как сообщил во время сегодняшней пресс-конференции министр экономики и коммуникаций Таави Аас, в ближайшие дни должно решится, будет ли государство и дальше платить компенсацию по зарплатам.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов в эфире передачи «Первая студия» (Esimene stuudio) сказал, что на пути к смягчению ограничений Департамент здоровья сыграл большую роль.

Поскольку участие в государственных экзаменах в этом году объявлено добровольным, тем, кто весной решит не сдавать их, следует к 11 мая информировать об этом фонд Innove.

По оценке северных соседей, в связи с решением правительства Финляндии смягчить ограничения на передвижение рабочих домой вернутся тысячи эстонцев.

Несмотря на то, что с 15 мая школам Эстонии разрешено частично возобновить контактное обучение, большинство из них до осени к привычной форме работы не вернется, убеждена министр образования и науки Майлис Репс.

После резонансной статьи департамент решил не требовать от нарвитянки возврата 1700 евро.

Приостановление пассажирского паромного сообщения между Таллинном и Хельсинки сделало воздух над Финским заливом таким чистым, что с Таллиннской телебашни можно сфотографировать панораму Хельсинки. Postimees показал, как это выглядит в ясный полдень.

По прогнозу центробанка, в случае существенного смягчения ограничений с начала мая ВВП Эстонии сократится в текущем году на 6%, а если смягчение ограничений произошло бы только в начале августа, то экономический спад составит 14%.

Viking Line возобновляет пассажирское сообщение между Эстонией и Финляндией.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в своем Twitter, что страны Балтии откроют свои внутренние границы 15 мая.

Экономика еврозоны, согласно представленному в Брюсселе в среду, 6 мая, весеннему экономическому прогнозу ЕС, может просесть на 7,7 процента. В то же время Еврокомиссия сделала для эстонской экономики неутешительный прогноз.