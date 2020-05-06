Полиция продолжает поиски 29-летней Екатерины, пропавшей в Таллинне вместе с ребенком

Женщина ушла 5 мая в полдень из медицинского учреждения в Мустамяэ. Скорее всего, с ней находится и ее ребенок. Екатерина может нуждаться в посторонней помощи.

В четверг, 7 мая, молодежный полицейский Ляэне-Харьюского уезда Лийна Соодла сказала, что полиция несколько раз проверила разные связанные с Екатериной адреса, но ни женщину, ни ее ребенка пока не удалось найти. "Мы продолжаем их поиски. Екатерина может находиться в Таллинне в Ласнамяэ, а также в районах Клоога и Эмари. Она может быть с зелено-бежевой детской коляской с черной ручкой", - уточнила Соодла.