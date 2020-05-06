Фото ⟩ Пропавшая вместе с ребенком 29-летняя Екатерина может находиться в Кохтла-Ярве

5 мая 29-летняя Екатерина с коляской попала в объектив одной из камер наружного наблюдения в Таллинне. Сейчас на основании собранной информации есть основание полагать, что она может находиться в Кохтла-Ярве.

Полиция просит всех, у кого есть информация о Екатерине или ее ребенке, позвонить на номер 112 или написать по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.

«Также просим связаться с полицией саму Екатерину, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье новорожденного ребенка», - добавила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Пропавшая Екатерина. ФОТО: PPA