Пн, 11.05.2020
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  • Пропавшая вместе с ребенком 29-летняя Екатерина может находиться в Кохтла-Ярве
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Фото ⟩ Пропавшая вместе с ребенком 29-летняя Екатерина может находиться в Кохтла-Ярве

Пропавшая Екатерина.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция получила от сограждан несколько сообщений о местах в Харьюмаа, где могла находиться Екатерина, и проверила разные адреса, но пропавшую до сих пор не нашли и с ней не удается связаться.

5 мая 29-летняя Екатерина с коляской попала в объектив одной из камер наружного наблюдения в Таллинне. Сейчас на основании собранной информации есть основание полагать, что она может находиться в Кохтла-Ярве.

Полиция просит всех, у кого есть информация о Екатерине или ее ребенке, позвонить на номер 112 или написать по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.  

«Также просим связаться с полицией саму Екатерину, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье новорожденного ребенка», - добавила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Пропавшая Екатерина.

ФОТО: PPA

Напомним, что в последний раз Екатерину видели 5 мая в Ласнамяэ. В полдень она ушла из медицинского учреждения в Мустамяэ.

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