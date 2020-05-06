Ср, 6.05.2020
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  • Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банкоматов, карточек и интернет-банка могут возникнуть сбои

Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банкоматов, карточек и интернет-банка могут возникнуть сбои

Swedbank в Таллинне.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

В связи с плановыми работами по обслуживанию ИТ-систем, 7 мая (c 00.00 до 04.30), то есть в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank. 

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка, принося извинения в связи с возможными неудобствами и предлагая запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали намеченным банковским операциям.

«При возникновении вопросов клиенты могут обратиться к нашим консультантам, по круглосуточному телефону 6 310 310», - напомнила пресс-служба банка.

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