Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банкоматов, карточек и интернет-банка могут возникнуть сбои

В связи с плановыми работами по обслуживанию ИТ-систем, 7 мая (c 00.00 до 04.30), то есть в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.
Об этом BNS сообщила пресс-служба банка, принося извинения в связи с возможными неудобствами и предлагая запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали намеченным банковским операциям.
«При возникновении вопросов клиенты могут обратиться к нашим консультантам, по круглосуточному телефону 6 310 310», - напомнила пресс-служба банка.