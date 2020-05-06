Вийльма на критику со стороны Хельме: это же крещенный человек. Я прощаю!

- Вы сейчас находитесь на Муху, что вас туда привело?

- Я много месяцев не был на Муху, но поскольку я там прописан, в понедельник решил переехать из домашней конторы на дачу.

- В выходные вы призвали выразить колокольным звоном свое требование, чтобы государство снова разрешило собираться на богослужения. Теперь правительство решило, что с 10 мая их опять можно проводить. Вы довольны?

- Я бы не хотел как-то переоценивать колокольный звон. В действительности еще в прошлый четверг прошло онлайн-совещание руководителей церквей с премьер-министром Юри Ратасом. И там премьер поделился мыслями, что в День матери или, в крайнем случае, сразу после него в понедельник можно было бы начать смягчать ограничения чрезвычайного положения. Министр народонаселения Рийна Сольман выступила с той же идеей в субботу. Поэтому колокольный звон не был выражением давления, скорее мы дали знак, что церкви готовы учитывать правило 2+2 и обязанность дезинфицировать.

Я бы скорее трактовал перезвон колоколов выражением поддержки правительству за ту работу, которая была проделана. Но я бы не использовал слова: «протест» или «пробуждение», или «подстрекательство», или «науськивание».

- Заместитель председателя фракции EKRE в Рийгикогу Хелле-Моника Хельме сказала, что ваш призыв был бессовестным или безответственным. Что ответите?

- У нее есть право высказывать свое мнение, как у любого другого, но я, конечно, не соглашусь с ее оценкой. Звон колоколов в церквях – это исторический обычай. Вийльма не является первым архиепископом, который велел звонить в колокола: это делали все архиепископы и во многие кризисные времена, они обозначали их начало и конец, как и сегодня.

Я считаю, что это было эмоциональное высказывание Мооники Хельме. Я бы не делал из этого долгоиграющих выводов. Речь идет же о крещенном человеке, которого я знаю много лет. Я ее прощаю.

- Как вам удалось получить от правительства исключение, в целом же общественные мероприятия (особенно в закрытых помещениях) запрещены до конца июля?

- Я считаю, что правительство пошло церквям навстречу не потому, что мы как-то на него давили, просто здесь есть определенная логика. Если мы посмотрим здания церквей и их размеры, то, выполняя требование 2+2, например, в церкви Каарли можно спокойно разместить пару сотен человек.

- Сколько человек можно было бы собрать на богослужение в День матери, люди же давно ждут возможности попасть в церковь? Что делать, чтобы избежать скопления народа?