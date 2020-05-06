Коронавирус подтвердился у третьего российского министра

Усачева добавила, что министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах, пишет Newsru.

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщил 5 мая, что глава кабмина продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью "Ведомостям" подтвердил, что Мишустин постоянно находится с членами правительства на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс. Однако в сегодняшнем видеосовещании с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин участвовать не будет, сообщили в Кремле.