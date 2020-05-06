Министерство увеличивает число эстоноязычных учителей в школах и детских садах

«Первые русскоязычные группы детского сада, участвовавшие в этом проекте, уже оканчивают детский сад, и мы видим, что у детей в этих группах хорошо развиты навыки владения эстонским языком», – сообщила министр образования и науки Майлис Репс. «Дополнительный учитель, говорящий по-эстонски, стал большим подспорьем, и поэтому мы хотели бы направить таких учителей также в первые и вторые классы».

На данный момент в проекте, позволяющем русскоязычным детским садам нанять одного эстоноязычного учителя в дополнение к уже имеющимся в группах сотрудникам, приняли участие 25 детских садов, 83 группы и 1660 детей. В этом году министерство ожидает, что помимо детских садов к проекту подключатся также первые и вторые классы школ с русским языком обучения, а также школ с эстонским языком обучения, которые пробуют внедрять многоязычное обучение.

Подать заявку на участие в проекте могут школы, где в первом и втором классе учится как минимум 10 человек с другим родным языком. Предпочтение отдается школам, которые желают участвовать в проекте не менее чем с двумя классами. Учителя детских садов и школ, желающие участвовать в проекте, должны владеть эстонским языком на очень высоком уровне и соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к учителям.

Детские сады и школы могут подать заявки на участие в проекте до 18 мая. Учителям, которые хотели бы приступить к работе в русскоязычной группе детского сада, первом или втором классе школы, где учится не менее 10 детей с другим языком общения, следует подать заявку до 22 мая.

Эстоноязычный учитель, который в рамках проекта приходит на работу в школу, расположенную вдалеке от его места проживания, может ходатайствовать о компенсации расходов на транспорт и жилье.