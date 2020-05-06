Вне дома ⟩ Известный шеф-повар месяц назад, в разгар карантина, открыл авторскую бургерную в Ласнамяэ

Если уж совсем честно, то и идея появилась, и оформление документов началось задолго до пандемии. А потом отступать уже было некуда. Поэтому заведение под названием F.Burger & Bakery скоро как месяц кормит необычными бургерами не только весь Ласнамяэ, но и жителей других районов Таллинна. Букву «F» в названии можно трактовать и как первую из фамилии Фоменко, и как тоже первую из слова Family, ведь у руля молодого заведения стоит жена и единомышленница Дмитрия Фоменко Ева Унт. Третий сособственник – предприниматель Евгений Ручейков.

Команда F.Burger & Bakery. Слева направо: Евгений Ручейков, Ева Унт и Дмитрий Фоменко. ФОТО: F.Burger & Bakery

Это ни разу не фастфуд

Это и не ресторан вовсе, и даже не кафе. Это - небольшой бокс в магазине Maxima на улице Паэпарги. После окончания карантина он вместит семь посадочных мест, а пока – только торговля на вынос.

«Легкий скандинавский уклон в стилистике заведения, и легкий азиатский уклон в еде. Тем более, что в скандинавской кухне все более популярны именно азиатские нотки», - рассказывает Дмитрий Фоменко о концепции заведения. Азия видна сразу: в меню, написанном мелом на огромной доске и суп pho ga, и салат kimchi. Но главное – все-таки ф.бургеры. Будем их так называть, в отличие от бургеров из других точек общепита. Их целых семь, два из которых – абсолютный эксклюзив. Но если читать меню сверху вниз, то оно начинается с ф.бургера с сыром, затем идет ф.бургер с говядиной, затем азиатский, далее с курицей, потом с рыбой… Стоп! Даже если внутри этих ф.бургеров прячется отличная говяжья котлета или ломтик нежного филе судака, и пропитаны они супер-соусом, а булочка хрустит и одновременно тает во рту, это все равно бургер – назови его хоть модным словом крафтовый, или авторским, чтобы было понятнее. А вот две следующие позиции вызывают вопросы.

Портобелло ф.бургер – это безглютеновый бургер для вегетарианцев или просто для тех, кто не хочет хлеба и мяса. Два огромных гриба, а внутри нежнейший козий сыр, руккола и соус из оливкового масла и яблочного сока. А ф.бургер с авокадо тоже без хлеба: две половинки авокадо, внутри свежепосоленное филе лосося. Рыбу Фоменко солит сам, с добавлением укропа, грейпфрутового сока и капельки крафтового (куда ж мы без этого модного слова! – Прим. В.К.) джина. И пусть кто-нибудь попробует сказать, что это не бургер! Правильно, это не бургер, это – ф.бургер.