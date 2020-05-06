Rimi открыл онлайн-магазин: в ассортименте почти 10 000 товаров

«В продуктовой корзине лояльных клиентов Rimi, которые вошли в тестовую группу, самыми популярными товарами были овощи и фрукты, - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. - Первые клиенты очень хвалили нас за высокое качество овощей и фруктов. Кроме того, им понравилось, что Rimi не упаковывает продаваемые на развес продукты в одноразовые пакетики, и весь товар привозят клиентам в бумажных пакетах, на которых также есть маркировка места происхождения овощей и фруктов».

«Rimi начал тестировать онлайн-магазин среди своих работников уже в начале апреля, и постепенно в тестовую группу добавляли лояльных клиентов Rimi. Во время тестового периода люди заказывали доставку с курьером на дом. Кроме того, очень активно пользовались зоной drive-in в Лаагри», - рассказал руководитель Rimi.

Падумяэ добавил, что Rimi вышел на рынок онлайн-торговли быстрее, чем изначально планировалось. «У нас не было возможности начать потихоньку и учиться на своем опыте, потому что сразу пришлось включать полную мощность. В течение тестового периода оборот нашего интернет-магазина был эквивалентен обороту магазинов mini Rimi, что является очень хорошим результатом при ограниченном количестве покупателей. Я считаю, что это для нас очень хороший опыт, который позволит двигаться вперед и быть наравне с нашими конкурентами несмотря на то, что мы открыли наш интернет-магазин намного позже, чем другие торговые сети».

В ассортимент онлайн-магазина Rimi входят почти 10 000 товаров.