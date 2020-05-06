Фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

По данным источника, демарш вызван недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания, передает NEWSru.

Сейчас Тутберидзе находится в Детройте и помогает войти в тренировочный процесс и наладить быт своей дочери Диане Дэвис, которая тоже занимается фигурным катанием.

«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн - уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки», - рассказал источник.

«Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», - добавил информатор портала.

15-летняяТрусова дебютировала на взрослом уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце Александра уступила другим фигуристкам группы Тутберидзе - Алене Косторной и Анне Щербаковой.