Фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Российская фигуристка-рекордсменка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, утверждает портал Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, демарш вызван недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания, передает NEWSru.
Сейчас Тутберидзе находится в Детройте и помогает войти в тренировочный процесс и наладить быт своей дочери Диане Дэвис, которая тоже занимается фигурным катанием.
«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн - уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки», - рассказал источник.
«Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», - добавил информатор портала.
15-летняяТрусова дебютировала на взрослом уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце Александра уступила другим фигуристкам группы Тутберидзе - Алене Косторной и Анне Щербаковой.
Ранее группу Тутберидзе со скандалом покинула двукратная чемпиона мира Евгения Медведева, которой помешала добыть золото Олимпийских игр 2018 года другая подопечная именитой наставницы - Алина Загитова. После завершения сезона-2017/18 Женя переехала в Канаду, чтобы заниматься у местного специалиста Брайана Орсера.