Мартин Хельме: второй дополнительный бюджет может и не потребоваться

По оценке министра финансов Мартина Хельме (EKRE), если во внешней среде не произойдет резких изменений к худшему, у Эстонии не возникнет необходимости принимать второй дополнительный бюджет в 2020 году, передает Rus.ERR.
"Откуда вы вообще взяли это допущение, что мы составим в этом году еще один дополнительный бюджет?" - сказал Хельме в среду на инфочасе в Рийгикогу, отвечая на вопрос депутата от оппозиционных социал-демократов Ивари Падара о планируемых налоговых изменениях во втором дополнительном бюджете.
"Я говорю это с большими оговорками, потому что может произойти вспышка эпидемии в Эстонии, или с внешней средой что-то произойдет, или с банками. Но сейчас я не вижу необходимости в новом дополнительном бюджете", - сказал министр финансов.
По его словам, потребность обсудить вопросы налоговых изменений может возникнуть при составлении бюджета на 2021 год.