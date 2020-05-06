Мартин Хельме: второй дополнительный бюджет может и не потребоваться

"Откуда вы вообще взяли это допущение, что мы составим в этом году еще один дополнительный бюджет?" - сказал Хельме в среду на инфочасе в Рийгикогу, отвечая на вопрос депутата от оппозиционных социал-демократов Ивари Падара о планируемых налоговых изменениях во втором дополнительном бюджете.

"Я говорю это с большими оговорками, потому что может произойти вспышка эпидемии в Эстонии, или с внешней средой что-то произойдет, или с банками. Но сейчас я не вижу необходимости в новом дополнительном бюджете", - сказал министр финансов.