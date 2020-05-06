Окажется ли нынешний спад экономики для Эстонии более легким, чем в 2009 году?

Согласно свежему экономическому прогнозу SEB, как Эстонию, так и Европу ожидает серьезный спад экономики. Учитывая негативный прогноз, можно хотя бы уповать на то, что мы войдем в нынешний кризис с самой крепкой экономикой в нашей истории, что поможет Эстонии справиться лучше, чем в прошлый раз.
Экономические спады всегда возникают там, где их не ждут
Те, кто следит за уже многолетним обсуждением того, откуда мог бы начаться следующий экономический кризис, смотрят на сегодняшнее с мрачной иронией. Мир в состояние свободного падения повергли вовсе не смещение цен между сложными финансовыми инструментами, итальянские облигации или торговая война, начатая Дональдом Трампом. В человеческие планы вмешалась сама жизнь, природа, вынудившая общества запереться на замок, не задумываясь, во что это обойдется.
Развитому миру предстоит серьезный экономический спад
Если эпидемиологов критикуют за неспособность оценить распространение вируса, то экономисты оказались еще менее способны предвидеть, что произойдет в экономике. Меры, принятые для того, чтобы остановить вирус, по сути, со дня застопорили большую часть экономической деятельности, а в некоторых странах даже кажется, что проведение параллелей с военным временем — вовсе не преувеличение, а недооценивание ситуации. Хотя пандемия подает признаки ослабления, оценки будущего экономики день ото дня становятся все более мрачными. И свежий прогноз SEB здесь — не исключение: по нашей оценке, экономика США упадет в этом году на 6,5%, а экономика еврозоны в целом — на 9,6%. В некоторых южных странах Европы падение ВВП может достичь двузначного значения. С другой стороны, и меры правительств и центробанков по управлению экономического ущерба оказались самыми мощными в истории. Из-за этого экономика, по нашему первоначальному сценарию, восстановится быстро и уже в 2021 году ВВП еврозоны поднимется на 6,2%.
Эстонской экономике в этот раз будет проще
Эстония вошла в нынешний кризис с самой крепкой экономикой в своей истории. За предыдущие три года ВВП рос в среднем почти на 5% в год, и трудовая занятость достигла абсолютного пика как в исторической перспективе, так и по сравнению с другими европейскими странами. Но, в отличие от 2008 года, быстрый рост не повлек за собой макроэкономического дисбаланса, что в тот раз лишь усилило кризис. Поэтому основными заботами общества в связи с коронакризисом остаются скорее здоровье — свое и близких — и адаптация к сложившейся рутине, нежели экономические проблемы и перспективы на будущее.
Важный вопрос: сможем ли мы в этот раз избежать черного сценария прошлого кризиса. В тот раз экономический спад стран Балтии оказался сильнее, чем в остальной Европе, но кризис ухудшило и наше собственное докризисное поведение. Если экономика Эстонии упала в период 2008–2009 на 19%, то в большинстве европейских стран падение ВВП ограничилось показателем в 3–5%. В этот раз мы прогнозируем, что экономический спад Эстонии может быть того же порядка, что и в других странах еврозоны, и в 2020 году ВВП уменьшится на 9,8%. Но в 2021 мы вместе с остальным миром должны попасть в волну быстрого восстановления, при котором ВВП вырастет на 6,5%.
Спад усугубляется большой долей экспорта в экономике
Сильная сторона эстонской экономики в этом кризисе — хорошая стартовая позиция, но при этом и относительно небольшое распространение заболевания и более мягкие ограничения. Из-за этого снижение потребления домохозяйств — чуть ниже, чем общее снижение ВВП. Впрочем, неуверенность в будущем приводит к большому снижению инвестиций — как со стороны домохозяйств, так и со стороны предприятий. И если экономика какого-нибудь крупного государства, основанная на внутреннем потреблении, в аналогичных обстоятельствах претерпела бы более скромный спад, то зависимость Эстонии от экспорта и от туризма ухудшает наши прогнозы в этом кризисе. Снижение экспорта товаров и услуг в 2020 году может, по прогнозу SEB, достичь двузначного значения. То, что основные торговые партнеры Эстонии до сих пор чуть легче справлялись с нынешним кризисом, лишь частично облегчает ситуацию для экспортирующих предприятий.
Рост безработицы зависит от мер помощи государства
С точки зрения общества, крайне важно дальнейшее развитие рынка труда. Многолетняя нехватка рабочей силы и меры помощи от государства до сих пор помогали удерживать рост безработицы под контролем, и большие сокращения не стали преобладающим явлением. При этом ясно, что государство не в состоянии бесконечно выплачивать компенсации по безработице, тогда как восстановление спроса в некоторых отраслях может занять годы. Поэтому безработица начнет быстро расти после прекращения или уменьшения пакета компенсаций Кассы по безработице. Уровень безработицы в 2020 году в среднем ограничится показателем в 10%, который при улучшении экономических прогнозов в 2021 году снова пойдет на снижение.
С полным экономическим прогнозом SEB можно ознакомиться здесь.