RMK создает почти сотню временных рабочих мест

«Вероятнее всего, ограничения на путешествия этим летом еще больше увеличат посещаемость троп, поэтому мы предлагаем работу жителям Эстонии, которые хотят помочь нам предлагать качественный отдых в лесу предстоящим летом», - сказала руководитель отдела по организации посещаемости RMK Марге Раммо.

По ее словам, развитие инфраструктуры посещения поможет сохранить природу и по меньшей мере временно смягчить нехватку работы вследствие коронакризиса.

Деревянная тропинка Меэникунно в Пыльвамаа. ФОТО: RMK

«Предлагаемая работа — это отличная возможность сделать что-то хорошее как для окружающей природы, так и для земляков, которые любят гулять и проводить свободное время в государственных лесах», - говорит Раммо, отмечая, что и работнику будет полезно проводить время на свежем воздухе.

Кроме того, RMK принял решение об увеличении объема проектно-строительных работ, предложив строительному сектору дополнительную занятость на общую сумму в 540 000 евро. По предварительным оценкам, это обеспечит работой как минимум еще 70 человек. Таким образом, RMK временно предлагает дополнительную работу для почти ста человек.

За счет дополнительной рабочей нагрузки будут реконструированы те объекты посещения, управляемые RMK, которые изначально не планировались на этот год, но были включены в долгосрочные планы.

Работы будут проходить по всей Эстонии, к примеру, будут законсервированы развалины мызы Меремыйза в парке Кейла-Йоа, будут реконструированы инфраструктура лесного зоопарка Элиствере в Тартумаа, мост Сууре-Таеваскоя в Пыльвамаа и инфраструктура лесного парка Сангасте в Валгамаа.

К дополнительным работам добавляются и ранее запланированные на 2020 год работы по реконструкции инфраструктуры в объеме 1,7 млн евро.