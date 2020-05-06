Эти симптомы захлестнули Китай после вспышки COVID-19

Нянки Лу из Военно-морского медицинского университета в Шанхае и его коллеги, оценили распространенность и предикторы посттравматического стресса в районах Китая, наиболее пострадавших во время вспышки коронавируса COVID-19. В анализ были включены ответы 285 жителей Уханя и соседних городов, включенные в контрольный список посттравматического стресса для DSM-5, и четыре элемента из Питтсбургского индекса качества сна.

Исследователи обнаружили, что распространенность посттравматического стресса в наиболее пострадавших районах Китая через месяц после вспышки коронавируса COVID-19 составила 7%. Значительно более высокий показатель был замечен у женщин в отношении областей повторного переживания, отрицательных изменений в познании, настроении и гипер-возбуждении. Пониженный посттравматический стресс был замечен среди респондентов с лучшим качеством сна или меньшей частотой ранних пробуждений.