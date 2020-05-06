Сегодня началось строительство второго этапа крупнейшего жилого района в Мустамяэ

На участке недвижимости Айанди, 8 строят два многоквартирных дома, шести- и девятиэтажный в общей сложности на 77 квартир, от одно- до четырехкомнатных, бюджетного ценового класса с диапазоном цен от 83 990 до 189 990 евро.

У всех квартир предусмотрены балкон и вместительная кладовка на первом этаже того же здания. Завершение недавно начатых строительных работ с полной отделкой квартир запланировано на октябрь 2021 года.

По словам менеджера по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, люди проявляют большой интерес к проекту Uus-Mustamäe, и в данный момент в доме, строительство которого началось совсем недавно, уже треть квартир нашла своих владельцев. Представитель Bonava уверен, что выдача разрешения на строительство Айанди, 8 и начавшееся сегодня строительство еще больше активизируют продажи квартир проекта, поскольку это дает клиентам полное чувство уверенности в приобретении недвижимости и одновременно возможность получить официальное подтверждение своему решению взять кредит.

«Мы видим, что Uus-Mustamäe привлекает одновременно как молодежь, приобретающую свою первую квартиру, так и семьи, которые хотят жить в городе, но в то же время вдали от городского шума. Покупателям квартир важны близкое расположение школ и детских садов, а также разные возможности проведения досуга и быстрое сообщение с центром города. Новые дома также вызвали интерес у живущих по соседству людей, которые, будучи коренными мустамяэсцами, знают преимущества района в качестве места жительства», – прокомментировал Лааноя.

Уже существующие новые многоквартирные дома находятся в окружении продуманно спроектированных дворов, с зеленой зоной для прогулок, игровыми площадками для детей и уличными тренажерными залами для любителей спорта. Исключением не является и Uus-Mustamäe, где в течение пяти-семи лет будет построен целый жилой район с 750 новыми квартирами. В пользовании жителей будет большой парк с игровыми площадками площадью около 7000 м2, общий сад с плодовыми деревьями, газоны и зона для пикника, уличный тренажерный зал, баскетбольная и футбольная площадки, а также уникальная трюковая трасса для скейтбордистов, роллеров и велосипедистов.