Видео: инцидент в центре Таллинна чудом не закончился трагедией

Авторегистратор записал, как сегодня, 6 мая, в полдень в центре Таллинна на улице Кундери двое водителей на нерегулируемом пешеходном переходе не пропускают двух человек. В то же время молодые люди прежде, чем вступить на нерегулируемый пешеходный переход, не остановились и не убедились, что их пропускают.

«Одни не умеют улицу переходить, другие пешеходов пропускать», - написал автор видео.

Согласно Закону о дорожном движении, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны двигаться с достаточно низкой скоростью, чтобы не создавать опасности для пешеходов, ступивших или ступающих на пешеходный переход. При необходимости водитель должен остановиться, чтобы дать пешеходам возможность пересечь проезжую часть.