Видео: инцидент в центре Таллинна чудом не закончился трагедией

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию видео дорожного инцидента, который, к счастью, завершился благополучно.
Авторегистратор записал, как сегодня, 6 мая, в полдень в центре Таллинна на улице Кундери двое водителей на нерегулируемом пешеходном переходе не пропускают двух человек. В то же время молодые люди прежде, чем вступить на нерегулируемый пешеходный переход, не остановились и не убедились, что их пропускают.
«Одни не умеют улицу переходить, другие пешеходов пропускать», - написал автор видео.
Согласно Закону о дорожном движении, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны двигаться с достаточно низкой скоростью, чтобы не создавать опасности для пешеходов, ступивших или ступающих на пешеходный переход. При необходимости водитель должен остановиться, чтобы дать пешеходам возможность пересечь проезжую часть.
В то же время, когда человек пересекает проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, прежде чем ступить на дорогу, он должен остановится и убедиться, что водители транспортного средства заметили его и понимают его намерение. Нельзя выходить на проезжую часть, пока водители транспортных средств не остановятся перед пешеходным переходом. Нужно иметь в виду, что автомобили могут двигаться в несколько рядов. Пересекая дорогу, нужно убедиться, что остановились и автомобили, которые едут по соседней полосе.