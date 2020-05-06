Льготы, введенные в Таллинне на период чрезвычайного положения, будут действовать до конца мая

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, введенные городом на период чрезвычайной ситуации льготы будут действовать до конца мая, несмотря на то, что режим ЧС продлится до 17 мая.

«Мы считаем необходимым продлить период предоставления льгот, поскольку в течение последних двух месяцев многие родители не имели возможности работать, в результате оказавшись в сложном экономическом положении. В свою очередь, бесплатный общественный транспорт позволяет избежать связанных с покупкой или контролем билетов дополнительных контактов между людьми», - сказал Кылварт.

Помимо прочего, во время дистанционного обучения в таллиннских школах ученикам продолжат выдавать продуктовые наборы, организуя раздачу с соблюдением правил защиты от вируса.

Продуктовые наборы будут распределяться раз в неделю по средам до конца учебного года. Последние пакеты с продовольствием будут выданы 3 июня. На протяжении последних двух недель число школьников, получающих продуктовые наборы, сохранялось на уровне 20 000 учеников.