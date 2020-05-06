Льготы, введенные в Таллинне на период чрезвычайного положения, будут действовать до конца мая

Таллинн сохранит до 31 мая меры, направленные на смягчение влияния чрезвычайного положения. В их числе – бесплатный для всех общественный транспорт, а также отмена платы за место в муниципальных детских садах и эквивалентная по объему поддержка города при покрытии расходов на частные детские сады или услуги по присмотру за детьми. До начала июня среди школьников раз в неделю продолжат распределять продуктовые наборы.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, введенные городом на период чрезвычайной ситуации льготы будут действовать до конца мая, несмотря на то, что режим ЧС продлится до 17 мая.
«Мы считаем необходимым продлить период предоставления льгот, поскольку в течение последних двух месяцев многие родители не имели возможности работать, в результате оказавшись в сложном экономическом положении. В свою очередь, бесплатный общественный транспорт позволяет избежать связанных с покупкой или контролем билетов дополнительных контактов между людьми», - сказал Кылварт.
Помимо прочего, во время дистанционного обучения в таллиннских школах ученикам продолжат выдавать продуктовые наборы, организуя раздачу с соблюдением правил защиты от вируса.
Продуктовые наборы будут распределяться раз в неделю по средам до конца учебного года. Последние пакеты с продовольствием будут выданы 3 июня. На протяжении последних двух недель число школьников, получающих продуктовые наборы, сохранялось на уровне 20 000 учеников.
Таллинн начал подготовку к выходу из чрезвычайной ситуации. Сегодня горуправа подтвердила план по выходу из режима ЧС, согласно которому Таллинн будет смягчать ограничения постепенно, в три этапа. Смягчение ограничений начнется в понедельник, 11 мая, с разрешения мероприятий на свежем воздухе. С 18 мая ослабление режима коснется деятельности или услуг, предполагающих наличие непосредственного контакта между людьми, а с 1 июня город возобновит деятельность, направленную на пожилых.