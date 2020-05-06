В Хааберсти вместо устаревшего городка дорожного движения построят мультифункциональную спортивную площадку

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, план управы предусматривает, что половину участка Ыйсмяэ-теэ, 110а отдадут под дополнительные парковочные места, вторая половина станет местом для проведения активного досуга, где будет создана современная и мультифункциональная спортивная площадка для детей и взрослых. «Вместо амортизированного городка дорожного движения создадим городок для силовых тренировок и предназначенную для детей и молодежи площадку для трюков на велосипеде, или говоря на современном языке – pumptrack», - объяснил старейшина.

Старейшина добавил, что обратная связь от жителей по поводу исчезновения городка дорожного движения была неоднозначной. «Понимаю, что одна из возможностей проведения досуга пропадет, но стоит признать: использование городка дорожного движения не было настолько масштабным, чтобы действительно оправдать использование настолько большого участка в Вяйке-Ыйсмяэ, где каждый квадратный метр нужно использовать с умом, чтобы это служило интересам как можно большего числа жителей, - сказал старейшина. - Надеюсь, что новые возможности будут приняты тепло и молодежь найдёт дорогу на новую площадку».

По словам старейшины, работы по проектированию новой спортивной площадки и организация тендера на строительство займут время, поэтому в данный момент на всей площадке нанесена разметка, чтобы до начала строительства жители смогли использовать площадку как дополнительное место парковки. «В данный момент в Вяйке-Ыйсмяэ предприятие Utilitas проводит масштабные работы по замене теплотрасс и поэтому парковочных мест меньше, чем обычно», - рассказал старейшина и добавил, что именно поэтому решили найти временную альтернативу и предложить жителям возможность парковки возле дома. «Когда начнется строительство спортивной площадки, то в таком виде парковки там не будет», - подтвердил старейшина.