В Латвии сообщения от Tele2 вызвали негодование клиентов

Как рассказала представитель РТАС Санта Заране, центр получил по поводу изменений в договорах и разосланных Tele2 сообщений три заявления и оказал 20 консультаций.

Клиенты Tele2 в Латвии получили смс-сообщения двух видов о подключении безлимитного интернета. В одной версии сообщений указано, что Tele2 расширил тарифный план клиента, и у него будет возможность с июня до конца года использовать безлимитный интернет в телефоне в Латвии, доплачивая к ежемесячному счету 2,5 евро.

Кроме того, указано - если клиент не хочет использовать эту возможность, нужно отослать бесплатное сообщение с текстом STOP на номер 1681.

В свою очередь во второй версии указано - если клиент хочет эту возможность использовать, то нужно отослать бесплатное сообщение с текстом START на номер 1681.

Как пояснила Заране, потребителю без его согласия нельзя подключать другие услуги. Если это делается, то это оценивается как нечестная коммерческая практика, которую незамедлительно нужно прекратить. Она отметила, что Закон об электронной связи допускает поправки к условиям договора, однако в этом случае фактически подключается другая услуга за дополнительную плату без согласия потребителя.

Заране указала, что потребитель не обязан принимать услугу и оплачивать стоимость или вносить другой платеж за услугу, если услуга оказывается без заказа потребителя.

Если потребитель на такое сообщение не отвечает, это не означает, что он на предложение согласен, отметила представитель РТАС.

РТАС начал оценивать коммерческую практику компании и попросил Tele2 дать пояснения.

В свою очередь представитель Tele2 Оскар Фирманис агентству LETA пояснил, что пенсионерам и тем клиентам, которые потребляют очень мало данных и опыт которых с мобильным интернетом небольшой, компания разослала сообщения с возможностью подключить безлимитные данные по очень выгодной цене, отослав бесплатное сообщение со словом START.

В свою очередь второй группе клиентов, которые регулярно потребляют данные, но не являются абонентами безлимитного тарифного плана, и сейчас - во время режима чрезвычайной ситуации - потребляют до трех раз больше данных чем ранее, разосланы сообщения второго вида с текстом STOP, которые предусматривают возможность сохранить правила действующего тарифного плана.

Фирманис пояснил, что полтора года назад Tele2 провела кампанию, в ходе которой призывала клиентов подавать заявки на использование безлимитных данных, и интерес был значительным -

образовались длинные очереди и недовольство среди клиентов, так как они не могли начать своевременно использовать безлимитный интернет.

"Чтобы во время режима чрезвычайной ситуации у клиентов не было ограничений использовать столько интернета, сколько необходимо, мы в июне в тарифных планах этих клиентов установим неограниченный объем данных - это в данный момент наиболее удобный вид для большей части клиентов. Если клиент этого не захочет, он очень легко может отказаться, отослав бесплатное сообщение", - отметил он.