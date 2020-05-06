Ср, 6.05.2020
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  • Крупная кейтеринговая компания Эстонии готовится к сокращению 500 работников

Крупная кейтеринговая компания Эстонии готовится к сокращению 500 работников

Baltic Restaurants Estonia AS.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Предприятие Baltic Restaurants, оказывающее услугу под брендом Daily в сотнях школ, детских садов и коммерческих зданий, до кризиса ежедневно кормило около 50 000 человек. 

В настоящий момент предприятие в основном занимается составлением продуктовых пакетов в таллиннских школах и приготовлением горячей еды в нескольких самоуправлениях, но объем работы по сравнению с докризисным периодом снизился практически до нулевого. Оборот упал на 95%.

В июне не будет и этого, школы откроются только в сентябре. Если правительство не продлит меры помощи от Кассы по безработице, сокращений не избежать. Из 600 работников останется около сотни.

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