Крупная кейтеринговая компания Эстонии готовится к сокращению 500 работников

В настоящий момент предприятие в основном занимается составлением продуктовых пакетов в таллиннских школах и приготовлением горячей еды в нескольких самоуправлениях, но объем работы по сравнению с докризисным периодом снизился практически до нулевого. Оборот упал на 95%.

В июне не будет и этого, школы откроются только в сентябре. Если правительство не продлит меры помощи от Кассы по безработице, сокращений не избежать. Из 600 работников останется около сотни.