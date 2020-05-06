Графики ⟩ В Европе пройден пик эпидемии коронавируса: как обстоят дела в разных странах

В Великобритании и Италии больше всего смертей от коронавируса в Европе - в обеих странах от вируса скончались около 30 000 человек, в Испании и Франции - более 25 000 человек. На сегодняшний день только Великобритания и Швеция не смогли остановить распространение вируса. В Великобритании пик, вероятно, пройден, но вирус там отступает довольно медленно. Исключение также - Молдова, в случае которой можно говорить не о пике, а о равномерном распределении.

Динамика новых случаев заболевания в странах Европы

В других европейских странах пики хорошо видны на графиках. Страны делятся преимущественно на три группы по пику распространения вируса: в первую неделю апреля спад начался в Испании, Германии, Швейцарии, Австрии, Норвегии и Исландии. На второй неделе произошли изменения в Португалии, Дании, Чехии, Эстонии, Финляндии и на Мальте, а на третьей неделе распространение вируса стало резко замедляться во Франции, Бельгии, Нидерландах, Ирландии и Сербии. В первом крупном очаге Европы, Италии, произошел перелом в последнюю неделю марта.

В большинстве случаев скорость распространения вируса коррелирует с общим числом официально диагностированных. Исключение составляют только Исландия и Ирландия.