У потребителей есть право потребовать возврата денег за просроченные из-за ЧП подарочные карты

Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ сообщила ERR , что потребителям стоит заглянуть на домашнюю страницу поставщика услуги, так как многие фирмы уже вывесили необходимую информацию. Она также советует письменно договориться об использовании услуги после окончания действия подарочного сертификата.

Она напомнила, что сейчас фирмы получают больше писем, поэтому могут и не ответить тотчас. Если потребитель и фирма не могут достичь компромисса, следует обратиться с заявлением к комиссии по потребительским спорам.