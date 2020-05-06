Конкурент Bolt сократит тысячи сотрудников

Сокращения коснутся 14 процентов сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров, сообщила главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи в разосланном сотрудникам электронном письме. «Количество пассажиров значительно сократилось, а наем новых сотрудников заморожен», - сказала она.

У Uber - 450 центров по всему миру, 40 процентов из которых будут закрыты. В центре Greenlight Hub вербуют новых водителей для Uber, учат их пользоваться приложением и отвечают на связанные с работой вопросы и рассказывают о возможных проблемах. В марте, когда вирус распространился в Северную Америку, предприятие объявило о временном закрытии всех этих центров в Соединенных Штатах и ​​Канаде.

Хосровшахи констатировала, что в ближайшие две недели произойдут еще более «сложные реструктуризации». «Эти дни беспощадны», - написала она.

В технологическом секторе из-за пандемии такие дни стали обычным явлением за последние недели, поскольку за последние пару месяцев более 38 000 сотрудников остались без работы, согласно данным Layoffs.fyi, отслеживающему рынок труда для стартапов.

Lyft, главный конкурент Uber в Северной Америке, сообщил на прошлой неделе, что уволит 17 процентов работников, сократит зарплаты и отправит людей в вынужденный отпуск. Сервис бронирования жилья Airbnb сообщил, что сократит 1900 рабочих мест из-за застоя в сфере туризма.

Наем новых сотрудников в Uber был приостановлен в марте, предыдущий финансовый прогноз отменен, а в апреле было списано два миллиарда долларов инвестиций. Кроме того в понедельник семь стран - Чешская Республика, Египет, Гондурас, Румыния, Саудовская Аравия, Уругвай и Украина - объявили о прекращении услуги доставки еды на дом.

В субботу Uber объявил, что главный исполнительный директор Дара Хосровшахи планирует отказаться от зарплаты до конца текущего года. В 2019 году ее зарплата составила один миллион долларов, бонус составил два миллиона долларов.