Германия приступает ко второму этапу снятия карантина

Правительство Германии и власти федеральных земель согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса. В ходе совещания в формате телефонной конференции в среду, 6 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов, передает Deutsche Welle.
Согласно принятому по итогам совещания документу, будет снято ограничение на максимальную торговую площадь, при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты остаются.
36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги уже во второй половине мая возобновят проведение матчей, которое было прервано в марте. Конкретная дата пока не определена. Игры будут проходить без зрителей.
Меры социального дистанцирования продлеваются
Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах. По всей Германии должны быть ослаблены ограничения на посещения больниц и домов престарелых. Федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, разрешили это уже начиная с 5 мая.
Во многих областях власти земель получают право самим определять дальнейшие шаги по ослаблению карантинных мер. Это касается, в частности, постепенного возобновления работы детских садов и начальных и средних школ, ресторанов и кафе. Планируется, что с учетом региональных особенностей к концу мая детские сады и школы смогут посещать до 50 процентов детей при соблюдении строгих мер гигиены.
Критерии возобновления локдауна
По данным правительства, после первого этапа снятия локдауна 20 марта число новых заражений SARS-CoV-2 осталось на низком уровне, начала второй волны пока не наблюдается. Тем не менее согласован критерий, руководствуясь которым федеральные земли должны снова вводить локдаун. Это произойдет, если в течение семи дней будет фиксироваться более 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей.
Показатель заражаемости - наиболее низкий с середины апреля
По данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксировано 947 новых заражений SARS-CoV-2. Общий показатель случаев коронавируса в стране за все время пандемии вырос до 164 807. За минувшие 24 часа от последствий инфекции скончались 165 человек, общее число летальных исходов за время пандемии коронавируса увеличилось до 6996.
Показатель заражаемости в ФРГ при этом снизился до 0,71, что является наиболее низким показателем с 17 апреля, сообщил на пресс-конференции 5 мая глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler). Данная цифра означает, что в настоящее время 100 инфицированных коронавирусом заражают 71 здорового человека. "Число выявленных случаев заражения снижается, это очень хорошая новость", - указал Вилер. По его словам, с начала вспышки коронавируса были проведены 2,4 миллиона тестов на коронавирус, 7,2 процента из них оказались положительными.