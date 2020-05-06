Германия приступает ко второму этапу снятия карантина

Согласно принятому по итогам совещания документу, будет снято ограничение на максимальную торговую площадь, при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты остаются.

36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги уже во второй половине мая возобновят проведение матчей, которое было прервано в марте. Конкретная дата пока не определена. Игры будут проходить без зрителей.

Меры социального дистанцирования продлеваются

Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах. По всей Германии должны быть ослаблены ограничения на посещения больниц и домов престарелых. Федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, разрешили это уже начиная с 5 мая.

Во многих областях власти земель получают право самим определять дальнейшие шаги по ослаблению карантинных мер. Это касается, в частности, постепенного возобновления работы детских садов и начальных и средних школ, ресторанов и кафе. Планируется, что с учетом региональных особенностей к концу мая детские сады и школы смогут посещать до 50 процентов детей при соблюдении строгих мер гигиены.

Критерии возобновления локдауна

По данным правительства, после первого этапа снятия локдауна 20 марта число новых заражений SARS-CoV-2 осталось на низком уровне, начала второй волны пока не наблюдается. Тем не менее согласован критерий, руководствуясь которым федеральные земли должны снова вводить локдаун. Это произойдет, если в течение семи дней будет фиксироваться более 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей.

Показатель заражаемости - наиболее низкий с середины апреля

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксировано 947 новых заражений SARS-CoV-2. Общий показатель случаев коронавируса в стране за все время пандемии вырос до 164 807. За минувшие 24 часа от последствий инфекции скончались 165 человек, общее число летальных исходов за время пандемии коронавируса увеличилось до 6996.