Еще агрессивнее и серьезнее: осенью вторая волна коронавируса может обрушиться на Эстонию, как цунами

И Франция, и Швеция установили, что коронавирус в этих странах появился еще в конце прошлого года. По словам Мартина Кадая, это неудивительно, потому что в тот момент, когда коронавирус только начали основательно изучать в Китае, люди все еще активно путешествовали по миру, и вирус распространялся.

Кадай считает возможным, что коронавирус мог распространиться в Эстонии уже в конце прошлого года. «Такая возможность есть. Этого нельзя исключать, но, конечно, у нас нет доказательств. Что мы можем сегодня точно подтвердить, так это то, что мы не обнаружили никакой аномальной заболеваемости ни в декабре прошлого года, ни в начале этого года в январе», - сказал он.

Но что будет дальше, и упадет ли, наконец, распространение коронавируса до нуля? Кадай ответил, что этого никто не знает. Департамент здоровья определил три возможных сценария, наиболее вероятный из которых заключается в том, что пандемия будет продолжаться в течение следующих двух лет. «Существуют разные сценарии относительно того, как она будет протекать. Очень высока вероятность того, что болезнь не исчезнет. Вероятно, она отступит на лето, но может вернуться осенью», - сказал Кадай.