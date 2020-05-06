Еще агрессивнее и серьезнее: вторая волна коронавируса может обрушиться на Эстонию осенью, как цунами

И Франция, и Швеция установили, что коронавирус в этих странах появился еще в конце прошлого года. По словам Мартина Кадая, это неудивительно, потому что в тот момент, когда коронавирус только начали основательно изучать в Китае, люди все еще активно путешествовали по миру и вирус распространялся.

Кадай допускает, что коронавирус мог распространиться в Эстонии уже в конце прошлого года. «Такая возможность есть. Этого нельзя исключать, но, конечно, у нас нет доказательств. Что сегодня можно точно утверждать, так это то, что мы не обнаружили никакой аномальной заболеваемости ни в декабре прошлого года, ни в январе этого», - сказал он.

Но что будет дальше, и упадет ли, наконец, распространение коронавируса до нуля? Кадай ответил, что этого никто не знает. Департамент здоровья определил три возможных сценария, наиболее вероятный из которых заключается в том, что пандемия будет продолжаться в течение следующих двух лет. «Существуют разные точки зрения относительно того, как она будет протекать. Очень высока вероятность того, что болезнь не исчезнет. Вероятно, она отступит на лето, но может вернуться осенью», - сказал Кадай.