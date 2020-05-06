Учитель информатики Анжелина Латышева: главное вознаграждение за труд — успех моих учеников

Учитель информатики в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее Анжелина Латышева выбрала профессию, которой отдала уже 20 лет, спонтанно: «В 10-м классе у нас в школе появился такой предмет как информатика. Он меня очень заинтересовал и при получении высшего образования я решила двигаться в этом направлении. По образованию я учитель математики, информатики и физики».

Она отмечает, что в настоящий момент в школах нет такого обязательного предмета как информатика, каждое учебное заведение само выбирает, когда его ставить в программу и чему учить детей. «Например, в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее информатика есть в 4-м и в 8-м классах, в других школах — по-разному. Соответственно, какие-то основные базовые программы мы изучаем в 4-м классе, а в 8-м к ним возвращаемся, но на более сложном уровне, чтобы дети могли оформить свои творческие работы и уже спокойно работать в гимназии», - поясняет Анжелина Латышева.

Легко ли в эпоху гаджетов увлечь детей информатикой? «У меня сейчас такие интересные предметы как информатика, использование компьютера, робототехника, 3D-моделирование, что дети заинтересованы в их изучении и сложностей не возникает. Для учеников это всегда что-то новое и интересное», - рассказывает учитель.

«Например, на 3D-моделирование мы изучаем такую программу как Solid Edge, - продолжает Анжелина Латышева. - Дети учатся строить чертежи и создавать 3D-модели, при желании у них есть возможность распечатывать свои модели на 3D-принтере. Это может быть все, что угодно: какие-то объемные фигуры, подставки, кубки или дома».

Обусловленный коронавирусом переход на дистанционное обучение не был простым ни для детей, ни для учителей. «Поначалу, конечно, у учеников возникали трудности. Например, им было сложно спланировать время, а также найти, открыть, выполнить и отправить какое-либо задание. Но сейчас уже все более-менее нормализовалось и учебный процесс идет спокойно, - рассказывает Анжелина Латышева. - Для меня первая неделя была тяжелой, потому что надо было определиться, что я буду делать, а также как и с помощью чего я буду это делать. Кроме того, я понимала, что дети тоже должны суметь выполнить задания, которые я им буду предлагать. Поэтому в основном я делала видеоинструкции, которые дети могли в любое время открыть и приступить к выполнению задания. И самое главное, что они не привязаны к какому-то конкретному времени».

На вопрос, что является главным вознаграждением за педагогический труд, Анжелина Латышева ответила: «Прежде всего, это успех моих учеников. Мне приятно наблюдать, когда у них светятся глаза. Когда ученик сидит, что-то думает, делает, у него не получается, а потом раз - что-то щёлкнуло в голове - и он такой радостный и счастливый: все, свершилось это чудо. Плюс мы много делаем разных проектов, мне нравится вести детей за собой, когда они участвуют в этих проектах, достигают каких-то определенных результатов и я вижу их развитие в этом».