Полиция и мэрия Таллинна готовятся к тому, что люди 9 мая все же придут на Военное кладбище

Смягчение ограничений, по словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, создает у людей впечатление, что чрезвычайное положение закончилось, поэтому в субботу на кладбище ожидается скопление народа.

Он предполагает, что цветы к памятнику придут возложить пара десятков, а в крайнем случае – пара сотен человек. "При этом, насколько мне известно, есть общее понимание, что это неправильно, что в нынешней ситуации приходить не следует", – сказал Кылварт.