Ср, 6.05.2020
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  • Полиция и мэрия Таллинна готовятся к тому, что люди 9 мая все же придут на Военное кладбище

Полиция и мэрия Таллинна готовятся к тому, что люди 9 мая все же придут на Военное кладбище

"Бронзовый солдат" на Военном кладбище.

ФОТО: Liis Treimann

Несмотря на неоднократные просьбы избегать посещения столичного Военного кладбища в субботу, 9 мая полиция и власти города считают, что люди все равно придут к Бронзовому солдату, передает Rus.ERR.

Смягчение ограничений, по словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, создает у людей впечатление, что чрезвычайное положение закончилось, поэтому в субботу на кладбище ожидается скопление народа.

Он предполагает, что цветы к памятнику придут возложить пара десятков, а в крайнем случае – пара сотен человек. "При этом, насколько мне известно, есть общее понимание, что это неправильно, что в нынешней ситуации приходить не следует", – сказал Кылварт.

Тем не менее чиновники, в первую очередь полиция, должны быть готовы выполнить свои обязанности. 

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