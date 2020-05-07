Рейтинги: популярность EKRE достигла самого высокого уровня с начала года

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. И если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения отрыв быстро начал сокращаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 7 апреля по 5 мая, за реформистов сейчас готовы проголосовать 31,7% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (24,3%).
Консервативную народную партию поддерживают 18,1%, что является самым высоким показателем с начала года. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,3 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,5%). "Отечество" поддерживает 5,3% респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 47,7 процента, а оппозицию 40% опрошенных.
В рамках исследований был опрошен 4001 человек в возрасте от 18 лет.