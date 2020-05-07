Чт, 7.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман
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  • Рейтинги: популярность EKRE достигла самого высокого уровня с начала года

Рейтинги: популярность EKRE достигла самого высокого уровня с начала года

Март Хельме и Мартин Хельме.

ФОТО: Eero Vabamägi

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. И если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения отрыв быстро начал сокращаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 7 апреля по 5 мая, за реформистов сейчас готовы проголосовать 31,7% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (24,3%).

Консервативную народную партию поддерживают 18,1%, что является самым высоким показателем с начала года. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,3 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,5%). "Отечество" поддерживает 5,3% респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 47,7 процента, а оппозицию 40% опрошенных.

В рамках исследований был опрошен 4001 человек в возрасте от 18 лет.

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