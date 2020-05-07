Чт, 7.05.2020
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  • Департамент шоссейных дорог возобновляет прием экзаменов по вождению
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Департамент шоссейных дорог возобновляет прием экзаменов по вождению

Экзаменационный автомобиль.

ФОТО: Sander Ilvest

Департамент шоссейных дорог 7 мая возобновляет прием экзаменов по вождению, временно прерванных из-за эпидемии коронавируса, пишет Rus.ERR.

К сдаче экзаменов в условиях чрезвычайного положения предъявляются дополнительные требования.

У инструктора и экзаменуемого не должного быть симптомов болезни, в автомобиле должны иметься средства дезинфекции, а инструктор один раз в час должен дезинфицировать руль, рычаг КПП, ручной тормоз и другие поверхности, к которым притрагиваются ученики.

Согласно данным на сайте ведомства, с 16 марта было отменено 3079 экзаменов по вождению.

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