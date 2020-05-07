Департамент шоссейных дорог возобновляет прием экзаменов по вождению

У инструктора и экзаменуемого не должного быть симптомов болезни, в автомобиле должны иметься средства дезинфекции, а инструктор один раз в час должен дезинфицировать руль, рычаг КПП, ручной тормоз и другие поверхности, к которым притрагиваются ученики.