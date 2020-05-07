Участники военных игр в Ухане в октябре 2019 года жаловались на плохое самочувствие

В октябре 2019 года в соревнованиях в Китае принимали участие около 10 тысяч человек из разных стран мира. Среди них оказалась французская пятиборка Элоди Клувель. По ее словам, сразу после соревнований она заболела. Теперь Клувель считает, что тогда она переболела COVID-19, пишет Le Figaro.

"Многие спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх, заболели. Недавно мы общались с военным врачом, который нам сказал: "Я думаю, что у вас был коронавирус, потому что многие члены этой спортивной делегации заболели", - добавила Клувель.

Однако некоторые спортсмены сомневаются в том, что они действительно еще в октябре могли заразиться коронавирусом в КНР. По словам Алоизы Реторна, которая выступает в команде Франции по парусному спорту, она "не думает, что тогда были серьезные риски заражения".

В октябре 2019 года в мире не велась борьба против коронавируса. Первые сообщения о том, что он распространяется в Ухане, появились спустя несколько недель после Всемирных военных игр, передает "Интерфакс".

В бельгийской команде, которую на играх представляла делегация в 80 человек, также указали, что ничто конкретно не позволяет подтвердить гипотезу о возможном заражении спортсменов в октябре 2019 года.

"В конце ноября - начале декабря некоторые участники жаловались на боль в горле, кашель, пропадал голос, но никакие из этих симптомов не требовали особых мер и никогда не связывались с участием в военных играх", - отметили источники издания в министерстве обороны Бельгии.

Во французском министерстве обороны сказали, что во время игр никто еще не знал о COVID-19. Кроме того, в министерстве пояснили, что французские спортсмены регулярно проходили медосмотр и не было выявлено симптомов, которые могли бы указывать на заражение коронавирусом.

Всемирные военные игры - это соревнования по различным видам спорта, организованные для спортсменов-военнослужащих. Проходят как летние, так и зимние военные игры.

Коронавирус COVID-19 начал распространяться из Уханя. До сих пор ведутся споры по поводу того, когда именно началось распространение инфекции. 3 мая французский врач, заведующий двумя отделениями реанимации парижского региона Ив Коэн рассказал в интервью, что в его больнице была проведена проверка анализов, взятых еще до начала эпидемии у пациентов с симптомами гриппа. Пробы пациента с пневмонией, госпитализированного в период с 27 по 29 декабря 2019 года, оказались covid-положительными. Этот пациент не посещал страны, откуда, как принято считать, началась вспышка эпидемии. Более того, до того как заболеть, он почти 5 месяцев не покидал Францию. При этом пока невозможно сказать, является ли этот пациент "нулевым" во Франции.

Ранее самыми первыми заразившимися во Франции считались двое пациентов, посещавших китайскую провинцию Хубэй. Коэн призвал коллег-вирусологов также проверить на COVID-19 декабрьские и январские тесты.

Первые же случаи заражения, о которых власти Китая сообщили ВОЗ, относились к 31 декабря. Поэтому врачи полагали, что коронавирусная инфекция попала в Европу лишь в январе 2020 года.