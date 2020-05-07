Вакцина от коронавируса: когда и кому она будет доступна

"К началу лета будет понятен ответ по срокам, - заявила незадолго до этого в телеинтервью глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о перспективах российской вакцины. - Уверенность в том, что она у нас будет, есть". По официальным данным, над решением задачи работают семь российских научных учреждений.

В СМИ называются, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, который уже выпускает тест на коронавирус и сейчас разрабатывает шесть вариантов вакцины, петербургская биотехнологическая компания Biocad (два или три варианта), НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБК) и Российская академия наук (РАН) в Москве.

Таким образом, Россия хочет разработать вакцину собственными силами, причем главным образом - государственными научными учреждениями. Это, по сути дела, напоминает концепцию импортозамещения - то есть ставку на создание отечественной продукции, а не закупку импортной. При этом основную финансовую нагрузку несет государство.

США: содействие в коммерциализации частных научных разработок

Иной подход у Соединенных Штатов. Они сделали ставку на привлечение частных фармацевтических и биотехнологических компаний со всего мира на очень емкий и платежеспособный американский рынок путем предоставления государственной помощи при клинических испытаниях, ускоренной сертификации и крупномасштабном производстве наиболее перспективных вакцин. Это, по сути дела, концепция содействия коммерциализации научных разработок.

В данном случае ее цель - обеспечить Соединенным Штатам возможность первыми на планете провести массовую вакцинацию своего населения. Дональд Трамп намерен действовать при этом со сверхестественной скоростью (Operation Warp Speed) и обещает уже к концу нынешнего года, года президентских выборов, обеспечить американцев сотнями миллионов доз вакцины. По сообщениям СМИ, Вашингтон сфокусировался на 14 разработках.

О высокой вероятности того, что "прививки сначала будут делать американцам", еще в конце апреля предупредил Пол Хадсон, глава французского гиганта Sanofi, одного из четырех лидеров на мировом рынке вакцин. Как практически все ведущие фармацевтические компании мира, эта фирма имеет крупное подразделение и производственные мощности в США.

Пол Хадсон указал на то, что управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Barda, одна из структур министерства здравоохранения США, заключает соглашения с фирмами разных стран об оказании им помощи в расширении производственных мощностей на американской территории. Проблема ведь, по словам главы Sanofi, не только в том, чтобы создать вакцину, но и в том, "сколько миллионов доз мы сможем выпустить". Чтобы удовлетворить гигантский общемировой спрос на прививки от коронавируса (речь фактически о миллиардах доз), нужны, к примеру, дополнительные линии для их розлива и упаковки.

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