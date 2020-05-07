Конфликт на дороге закончился сломанным носом: обвиняемый получил четыре года тюрьмы условно

Инцидент имел место 12 мая 2017 года на улице Асундузе с односторонним движением, где 52-летний водитель автобуса фирмы Taisto, который должен был забрать группу детей, чтобы отвезти их в лагерь, не обратил внимание на дорожные знаки и поехал во встречном направлении, а ему навстречу ехал автомобиль, за рулем которого находился Майт, которому не понравилось, что автобус заблокировал движение. Он вышел из машины и подошел к остановившемуся автобусу и на повышенных тонах стал высказывать претензии шоферу, и в какой-то момент вербальный конфликт перерос в физический: Майт, стоявший на улице и разговаривавший с водителем через открытое окно, подпрыгнул и ударил его кулаком в лицо, в результате чего у пострадавшего пошла кровь из носа. Нападавший вернулся в свою машину и уехал.