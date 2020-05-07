Раймонд Кальюлайд: "Бывшее здание Балтийского вокзала - не место для Burger King"

По словам политика, окрестности Балтийского вокзала за последние годы превратились в район с большим количеством оригинальных и интересных мест.

«Застройщики рынка у Балтийского вокзала и квартала Теллискиви проделали огромную работу по созданию самобытного, своеобразного городского пространства, которое дарит радость жителям Пыхья-Таллинна и других частей города, а также гостям столицы. Burger King в уникальном здании вокзала – не прогресс, а регресс для этого района», – подчеркнул Кальюлайд.

Он напомнил, что в бывшем здании вокзала проводились запоминающиеся и яркие мероприятия, и люди ждали чего-то большего, чем фастфуд.

«Я убежден, что многие жители Пыхья-Таллинна предпочли бы видеть там что-то более изысканное. Тем более, что в планах – приведение в порядок территории вокруг вокзала и превращение улицы Вана-Каламая в зону, удобную для пешеходов, велосипедов и другого легкого транспорта. Я не имею ничего против Burger King как предприятия, но у ворот в Пыхья-Таллинн он неуместен точно так же, как неуместен McDonalds на улице Виру, у ворот в средневековый город», – считает Раймонд Кальюлайд.

Ранее он выступил с предложением установить на строящейся возле Балтийского вокзала площади скульптуру Яака Йоала.