Чт, 7.05.2020
Выбрасывайте прямо сейчас свое старое меню и начинайте готовить блюда, которые ваш потребитель действительно желает и готов покупать. Игорь Бурлаков
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Раймонд Кальюлайд: "Бывшее здание Балтийского вокзала - не место для Burger King"
4

Раймонд Кальюлайд: "Бывшее здание Балтийского вокзала - не место для Burger King"

Здесь когда-то продавали железнодорожные билеты, затем проводили различные мероприятия, а скоро будут торговать гамбургерами.

ФОТО: promo

Бывший старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд выразил свое сожаление в связи с тем, что владелец бывшего здания Балтийского вокзала решил сдать его ресторану быстрого питания. Уникальное здание заслуживает более достойного применения, считает Кальюлайд.

По словам политика, окрестности Балтийского вокзала за последние годы превратились в район с большим количеством оригинальных и интересных мест. 

«Застройщики рынка у Балтийского вокзала и квартала Теллискиви проделали огромную работу по созданию самобытного, своеобразного городского пространства, которое дарит радость жителям Пыхья-Таллинна и других частей города, а также гостям столицы. Burger King в уникальном здании вокзала – не прогресс, а регресс для этого района», – подчеркнул Кальюлайд.

Он напомнил, что в бывшем здании вокзала проводились запоминающиеся и яркие мероприятия, и люди ждали чего-то большего, чем фастфуд.

«Я убежден, что многие жители Пыхья-Таллинна предпочли бы видеть там что-то более изысканное. Тем более, что в планах – приведение в порядок территории вокруг вокзала и превращение улицы Вана-Каламая в зону, удобную для пешеходов, велосипедов и другого легкого транспорта. Я не имею ничего против Burger King как предприятия, но у ворот в Пыхья-Таллинн он неуместен точно так же, как неуместен McDonalds на улице Виру, у ворот в средневековый город», – считает Раймонд Кальюлайд.

Ранее он выступил с предложением установить на строящейся возле Балтийского вокзала площади скульптуру Яака Йоала.

«Совершенно точно, что рядом с рестораном быстрого питания, олицетворяющим собой массовую культуру, устанавливать памятник представителю высокой культуры просто неуместно», – подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ