Чт, 7.05.2020
Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шопингом, то потерпите еще недели три. Аркадий Попов
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  • Три часа и более 600 нарушений: мобильные камеры не щадят никого
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Три часа и более 600 нарушений: мобильные камеры не щадят никого

Мобильная камера слежения за скоростью.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

На прошлой неделе мобильная камера слежения за скоростью в Харьюмаа за пять дней зафиксировала 1030 случаев превышения скорости, а за тот же период позапрошлой недели - 1469 нарушений, пишет Rus.ERR.

В апреле больше всего нарушений было зафиксировано в начале Петербургского шоссе в направлении Ярвевана-теэ, где в один из дней за три часа было зафиксировано 620 случаев превышения скорости.

Большинство фиксируемых нарушений – это превышение скорости до 20 км/ч от разрешенной.

Значительные превышения скорости фиксируются значительно реже.

За четыре месяца этого года передвижные камеры зафиксировали 21 769 нарушений, что сопоставимо с полугодовыми результатами 2019 года, когда было зафиксировано 21 969 нарушений. 

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