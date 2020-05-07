Три часа и более 600 нарушений: мобильные камеры не щадят никого

На прошлой неделе мобильная камера слежения за скоростью в Харьюмаа за пять дней зафиксировала 1030 случаев превышения скорости, а за тот же период позапрошлой недели - 1469 нарушений, пишет Rus.ERR.
В апреле больше всего нарушений было зафиксировано в начале Петербургского шоссе в направлении Ярвевана-теэ, где в один из дней за три часа было зафиксировано 620 случаев превышения скорости.
Большинство фиксируемых нарушений – это превышение скорости до 20 км/ч от разрешенной.
Значительные превышения скорости фиксируются значительно реже.
За четыре месяца этого года передвижные камеры зафиксировали 21 769 нарушений, что сопоставимо с полугодовыми результатами 2019 года, когда было зафиксировано 21 969 нарушений.