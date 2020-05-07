Упавший с велосипеда мужчина скончался по дороге в больницу

Rus.Postimees.ee112Упавший с велосипеда мужчина скончался по дороге в больницу 3 17 мая 2020, 9:14Упавший с велосипеда мужчина скончался по дороге в больницуrus.postimees.eeBNSВелосипед. Снимок иллюстративный.ФОТО: Simone Bühring/Panthermedia/Simone BühringВ среду, 6 мая, в Пярну скончался упавший с велосипеда пожилой мужчина.Несчастье произошло в 15:02 возле дома по адресу Кяо, 35 в Пярну, когда ехавший на велосипеде 80-летний мужчина потерял управление и упал.Велосипедист скончался в карете скорой помощи. 3 1больницавелосипед