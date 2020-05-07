Чт, 7.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Упавший с велосипеда мужчина скончался по дороге в больницу
1

Упавший с велосипеда мужчина скончался по дороге в больницу

Велосипед. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Simone Bühring/Panthermedia/Simone Bühring

В среду, 6 мая, в Пярну скончался упавший с велосипеда пожилой мужчина.

Несчастье произошло в 15:02 возле дома по адресу Кяо, 35 в Пярну, когда ехавший на велосипеде 80-летний мужчина потерял управление и упал.

Велосипедист скончался в карете скорой помощи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ