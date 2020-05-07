Съемочную группу Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии за сюжет об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

В среду на Первом канале вышел сюжет из белорусского города Столбцы, в котором говорилось, что официальная статистика по коронавирусу не вызывает доверия у местных жителей. В качестве иллюстрации была снята панорамная картина местного кладбища.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подтвердил, что комиссия по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора, белоруса Сергея Панасюка. Причины решения он не пояснил. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что лишение аккредитации не обязывает журналистов покинуть страну - речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность в Белоруссии. Согласно белорусскому законодательству, профессиональная деятельность журналиста иностранного СМИ без аккредитационной карточки МИД в стране не допускается.

Ранее белорусский МИД уже реагировал на репортажи Алексея Кручинина, напоминает Tut.by. В начале апреля Первый канал выпустил сюжет, где заявил, что "в Беларуси только за сутки у 400 человек диагностирован COVID-19, а еще недавно один известный политик этой братской страны говорил корреспонденту: "Вы видите здесь вирус? Вот и я не вижу"".

Тогда глава МИД страны Владимир Макей заявил, что "абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну". "Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам. <...> Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента. Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране", - говорил Макей.

По данным Минздрава Белоруссии на 6 мая, в стране зарегистрировано 19 255 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период умерли 112 пациентов. В ВОЗ связали быстрое развитие эпидемии коронавируса в Белоруссии с отсутствием "мер физического дистанцирования".

Лукашенко неоднократно высказывал мнение, что опасность коронавируса преувеличена, называл ситуацию "психозом" и предлагал "лечиться" от коронавируса спиртным, баней и сельхозработами.

Глава государства считает, что изоляция в "тухлых квартирах, в атмосфере вирусов" убивает людей. По его словам, при респираторных заболеваниях нужно наоборот "выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение".

Когда же в Белоруссии за неделю собрали более 150 тысяч подписей под петицией с требованием срочно ввести в республике карантин по коронавирусу и отправили ее во Всемирную организацию здравоохранения, Лукашенко привел еще один довод против него. "Как у нас тут разглагольствуют кругом - карантин, комендантский час и прочее... Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?" - заявил глава государства.